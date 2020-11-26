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Трамп вновь заговорил о "сфальсифицированных" выборах: Нам нужен подходящий судья

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Трамп вновь заговорил о "сфальсифицированных" выборах: Нам нужен подходящий судья
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов и потребовал их пересмотра.

Об этом сообщило издание The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Выборы были сфальсифицированы", - сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

"Мы должны тщательно взвесить итоги выборов", - сказал Трамп, утверждая, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

Он добавил: "Все, что нам нужно, - это судья, который выслушает дело должным образом".

Президент общался с собравшимися в течение нескольких минут, позвонив по телефону своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.

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The Hill напоминает, что иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Замечания Трампа прозвучали через два дня после того, как он распорядился, чтобы его администрация начала сотрудничать с переходной командой Джо Байдена, чтобы облегчить процесс передачи власти.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Всё, как у нас. Нужен не честный судья, а ПОДХОДЯЩИЙ судья. Уши Параши торчат из черепушки этого старого пердуна настолько явственно, что я с нетерпением жду 21 января 2021 года.
  • Uzer Uzer
    Хах, в ОАСК бабла пусть занесёт, хоть императором Марса признают 😁
  • des_104
    тю. лох. надо было в Киевский окружной или Печерский обращаться.
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