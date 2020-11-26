Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Вице-премьер-министр-министр стратегических отраслей Олег Уруский запросил продление срока резолюции премьер-министра Дениса Шмыгаля о подготовке нормативных актов для внедрения нового закона "Про оборонные закупки".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Закон вступает в силу с 1 января. Но, как констатирует в письме сам Уруский, все три министерства-исполнителя большинство требований премьер-министра не выполнили.

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По оценке министерства экономики, для реализации требований закона следует разработать и принять не менее 25 нормативных актов Кабмина. А в целом по всем министерствам и ведомствам - около 60 нормативных актов.

Времени практически нет. Уруский попросил продления внедрения закона до 25 декабря. Постановления надо штамповать пачками, ведь заседания Кабмина проходят раз в неделю.

Ситуация осложняется тем, что Минстратегпром до сих пор по сути не создан, в министерстве работает несколько человек.

Если до Нового года вся административная работа в Кабмине не будет выполнена, закон, который вступит в силу с 1 января, не сможет заработать, но и старый закон утратит силу. Это будет тяжелый удар для оборонной сферы. И сейчас полный хаос с Гособоронзаказом-2020 года, но впереди в 2021-м может быть паралич. Шмыгаль обязан не только продлить сроки резолюции, но и взять под контроль ситуацию в целом, задать вопросы Урускому, чем помочь с формированием министерства.

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Отсутствие внимания к организации работы оборонного сектора приведет к очень тяжелым последствиям. Задержка с оформлением нормативной базы передвинет сроки принятия Гособоронзаказа-2021. Гособоронзаказ-2020 был принят фактически в мае 2020-го это при наличии нормативной базы. А задержка с правилами приведет к задержкам в исполнении", - заявил Бутусов.