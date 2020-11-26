С 1 декабря е-паспорта можно будет предъявлять в банках, - НБУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Согласно сообщению, цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.
"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт (внутренний. - Ред.) или заграничный цифровой паспорт", - отметили в НБУ.
Соответствующее нововведение Нацбанк анонсировал среди других, призванных упростить проведение кассовых операций банками во время обслуживания клиентов.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины расширил возможности электронных загранпаспорта и ID-карты, в результате чего в приложении "Дія" можно будет сделать больше операций. Министры разрешили использовать информацию из приложения "Дія" в почтовых отделениях, банках и торговых сетях и др.