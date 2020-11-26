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Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн

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Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн
Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат по восемь тысяч гривен финансовой помощи на портале и в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:

  • 47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
  • 55 - Временное размещение;
  • 56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
  • 59.14 - Демонстрация кинофильмов;
  • 90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
  • 93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен", - отметил Федоров.

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Финансовая помощь будет предоставляться однократно.

"Программа поддержки по инициативе президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.

Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн 01
Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн 02

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Топ комментарии

  • Li Quan
    Ну, вестимой кто получит: всякие корабельные сосны, аналы табу и прочая обслуживающая слуг уродов публика
  • Eugen Mk
    У зелёной плесени правило такое: наобесчать и далее наобмануть.
    Зебилы заглатывают каждый раз на отлично.
  • заПППукин
    вопрос один, где этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат возьмет бабки при дыре в казначействе в 9,3 лярда и дефицита бюджета около 40 лярдов???
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