МИД Беларуси вызвал посла Украины Кизима из-за "антибелорусских акций в отношении посольства РБ в Украине"

26 ноября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - говорится в сообщении.

В МИД РБ отметили, что Кизиму "выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

"Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей", - добавили в министерстве.

Кроме того, заявлено, что Республика Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове и "исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".

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