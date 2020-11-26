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Ректором Одесского медуниверситета избран Запорожан. За него проголосовали порядка 80% избирателей

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Ректором Одесского медуниверситета избран Запорожан. За него проголосовали порядка 80% избирателей
На выборах ректора Одесского национального медицинского университета коллектив поддержал главу Ученого совета, академика Валерия Запорожана.

 По числу голосов он опередил других претендентов в 7 раз, его поддержали порядка 80% всех проголосовавших.

По результатам подсчета, Валерий Запорожан получил 812 голосов, Елена Якименко — 113 голосов, Владлена Дубинина — 68 голосов.
Выборы прошли в полном соответствии с законом, демократично и прозрачно. Все трое кандидатов были допущены к выборам. От каждого на избирательном участке присутствовали наблюдатели, от Министерства здравоохранения — главный специалист отдела руководящих кадров управления по работе с персоналом Татьяна Савина. На избирательном участке также работали представители аккредитованных СМИ. Процесс голосования транслировался онлайн.

Ректором Одесского медуниверситета избран Запорожан. За него проголосовали порядка 80% избирателей 01
Ректором Одесского медуниверситета избран Запорожан. За него проголосовали порядка 80% избирателей 02


Кроме того, администрация университета обеспечила соблюдение противоэпидемиологических правил. Члены комиссий были обеспечены масками, антисептиками, защитными стеклами. Вход на участок осуществлялся после температурного скрининга и обязательной обработки рук, удалось не допустить скопления людей на участке.

По закону Украины о высшем образовании и в соответствии с уставом ОНМедУ, должность ректора — выборная: путем тайного голосования его избирает трудовой и студенческий коллективы. Согласно статье 42 Закона, ректора избирают штатные научно-педагогические сотрудники (75% от общего числа избирателей), штатный управленческий, административный и другой персонал (15%) и делегаты от студенческого сообщества (10%).


Справка: Валерий Запорожан — академик НАМН Украины, заслуженный изобретатель, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, профессор и действующий глава ученого совета ОНМедУ.

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