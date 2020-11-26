За сутки в ВСУ выявили 259 новых случаев COVID-19, всего болеют 2 904 человека, - Командование Медсил
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командования медсил ВСУ в Facebook.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 6715 человек, летальных случаев - 26.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 39 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 218 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.