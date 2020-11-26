За сутки в ВСУ выявили 259 новых случаев COVID-19, всего болеют 2 904 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 26 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеют - 2904 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командования медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 6715 человек, летальных случаев - 26.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 218 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.