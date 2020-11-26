За сутки из-за COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выздоровели - 505, выявлено 1 399 новых случая, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1399 больных коронавирусом, умер 31 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, на сегодняшний день в Киеве уже 64 019 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян.

Так, заболели: 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет, 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Также заболели 65 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21 942 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 250, в Святошинском - 202 и в Соломенском - 179 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели

"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом!",- написал Кличко.



