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Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав

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Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав
В Министерстве здравоохранения заявили, что поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы ожидаем на прибытие следующей партии препарата "ремдесивир". Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов. 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, поставлены в регионы в медучреждения. В целом планируем пролечить около 5 тыс. человек", - сказала она.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    ВОНА набралась бесполезного и не нужного "тамифлю" по самое немогу и по космическим ценам, шмыга наберется очень вредного и так же не нужного "ремдесивира". и самое печальное - ни той, ни этому ничего за это не будет.
  • Дик Шелдон
    Препарат который ВОЗ раскритиковал за бесполезность от ковида. Спасибо родному Минздрав за заботу! Власть новая, а откаты от фармацевтических корпораций те же.
  • Kpnemo Kp
    Почему бы не найти и не посадить того мудака, который решил купить это бесполезную хрень? А потом удивляются -куда деньги делись из бюджета?
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