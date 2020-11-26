"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре
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Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.
Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".
"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль", - говорится в сообщении.
Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:
6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный".
6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".