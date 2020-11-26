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"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

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"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль", - говорится в сообщении.

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Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный".

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

Нафтогаз не будет повышать цену на газ для населения в декабре 01

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    я смотрю,зрадный народец так и не понял сути статьи...
    речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
    просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6876
  • Філ Менко
    ТА вже як би і так з доставкою більше 10 гривень
    "Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 6978
  • igor mandiur
    Та ну... Нах...А так надеялись!
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