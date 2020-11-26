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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым

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Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым.

Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым - Цензор.НЕТ 4777
  • Рабиндранат Чуб db39c8cd
    А на церемонію прощання з загиблим під час "перемир'я" воїном він приїхати не хоче? Чи боїться по хлібалу отримати?
  • Привет
    А когда уже зеленский прибудет на церемонию прощания с зеленским??? Пора уже...
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