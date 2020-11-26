Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым.
Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".