Контакт-центр Минздрава начал принимать заявки на вызов мобильной бригады для ковид-теста, - Степанов

С сегодняшнего дня через контакт-центр Минздрава граждане могут вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование, но не экстренную медицинскую помощь.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С сегодняшнего дня каждый может через контакт-центр Минздрава заказать мобильную бригаду по телефону 0800 60-20-19, если есть симптомы коронавирусной болезни, а вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Вам нужно звонить на этот номер, и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет у вас мазок, для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть COVID-19", - сказал Степанов.

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