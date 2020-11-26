В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине под лечение больных COVID-19 отведено 57 446 коек, из них 27 482 койки обеспечены кислородом.

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день уже отведены под лечение больных COVID-19 57446 коек, из которых обеспечены кислородом 27482 койки, свободных - 13 653. Это те данные, которые мы собираем каждый день из больниц, отведенных для лечения больных COVID- 19", - сказал Степанов.

Он добавил, что есть напряженная ситуация с обеспечением кислородом в Киеве, Одесской, Черкасской и Сумской областях, но министерство вместе с местными органами власти пытается решить этот вопрос.

Степанов также отметил, что другой проблемой является распространение недостоверной информации, которая, по его словам, вызывает у граждан панику, и ощущение незащищенности.

"Мы уже много слышали о черных зонах эпидопасности, или непроверенную информацию, фейки о том, что кто-то забрал кислород у человека, чтобы отдать другому, или человека выгнали из больницы на улицу и он умер на улице. Один из таких фейков - когда в больнице Белой Церкви отец отдал кислород сыну, а сам умер. Потом выяснилось, и я благодарен женщине-волонетру, которая это признала, что это был фейк", - сказал Степанов.

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