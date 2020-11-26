В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов
Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодняшний день уже отведены под лечение больных COVID-19 57446 коек, из которых обеспечены кислородом 27482 койки, свободных - 13 653. Это те данные, которые мы собираем каждый день из больниц, отведенных для лечения больных COVID- 19", - сказал Степанов.
Он добавил, что есть напряженная ситуация с обеспечением кислородом в Киеве, Одесской, Черкасской и Сумской областях, но министерство вместе с местными органами власти пытается решить этот вопрос.
Степанов также отметил, что другой проблемой является распространение недостоверной информации, которая, по его словам, вызывает у граждан панику, и ощущение незащищенности.
"Мы уже много слышали о черных зонах эпидопасности, или непроверенную информацию, фейки о том, что кто-то забрал кислород у человека, чтобы отдать другому, или человека выгнали из больницы на улицу и он умер на улице. Один из таких фейков - когда в больнице Белой Церкви отец отдал кислород сыну, а сам умер. Потом выяснилось, и я благодарен женщине-волонетру, которая это признала, что это был фейк", - сказал Степанов.