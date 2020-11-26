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Пограничники поймали в "Борисполе" двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

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Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Украины, которые пытался в нижнем белье провезти бриллианты, стоимостью 15 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По оперативной информации сотрудников оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников. Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные камни. Изобретательные украинцы, чтобы тайно переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье", - сказано в сообщении.

Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 01

Отмечается, что всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 г бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

Сумма оценки "камешков" может достигать 15 млн гривен.

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Бриллианты изъяты для проведения експеризы.

Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 02
Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 03
Пограничники поймали в Борисполе двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн 04
Фото: сайт Госпогранслужбы

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Блін землякі не паліть контору! Ми по статистиці сама жебрача країна Європи. Ви що хочете, щоби вони правду зрозуміли? виключили із цього списку і почали у нас бабки просити???
  • Антип61
    Прокуроры? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1543
  • Петя Петрович
    интересно как они уговорили их трусы снять?
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