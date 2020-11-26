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Количество больных COVID-19 значительно выше официальной статистики, - Голубовская

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Количество больных COVID-19 значительно выше официальной статистики, - Голубовская
Многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов и не попадают в статистику.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"Официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. И мировые данные абсолютно отстают от реального количества людей (заболевших. - Ред.) Мы узнаем так называемые оценочные данные, есть инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда все это пройдет в мире, через год-полтора. Но реально больных больше", - сказала Голубовская.

Врач добавила, что многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов, а потому не попадают в статистику.

В то же время относительно смертности от COVID-19 Голубовская отметила, что эти цифры также требуют анализа. Сейчас по ее словам, ни один прогноз по развитию пандемии не оправдал себя в полной мере.

"Я очень боюсь любых прогнозов, потому что если, не дай Бог, возникнет какая-то мутация, которая например, определит, что этот вирус может передаваться от животного к человеку и от человека к животному, как это было с норками, то это будет совсем другое. Я надеюсь, что этого не случится, потому что вы видите, что сейчас, к сожалению, во всем мире идет уничтожение этих животных", - сказала Голубовская.

По словам врача, если возбудитель заболевания передается от животного к человеку, то течение болезни у человека - труднее.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Перехворіла уся родина. Позитивний аналіз на ковід тільки у одного члена родини з трьох. Живемо в одній квартирі, спільні санвузли, імо з одного посуду. Брехня уся ваша статистика і оті тести.
  • ПанСан
    Очень удобный вирус: может быть то, можно быть сьо, может передаваться от животного , может не передаваться, а может будут мутации, а может и не будут, а может уже и были, а может и нет. У вас может пропасть нюх и хорошо бы чтобы это совпало с диареей, а может и не совпасть, тогда плохо, а может и не плохо. Главное не переставайте бояться, бояться и бояться - это, однозначно, полезно для любого человека.
  • Roman Maksymyuk 11332737
    ну хто зна. у мене на роботі інша ситуація - в колективі 17 людей, 1 захворів, всі зробили ПЦР тести, як контактні особи, у 9х тести позитивні, у інших негативні. При цьому всі почувалися здоровими, здавалось, що тести показали якусь маячну. Але через 1-2 дні - всі, хто з позитивними тестами почали хворіти, а з негативними - залишились здоровими. Виходить тести все правильно показали.
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