"Скачки" радиации на Киевщине вызваны метрологической поверкой датчиков, - Госагентство по управлению зоной отчуждения

Государственного агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что радиационный фон на территории зоны находится в пределах допустимых уровней, а зафиксированные ранее "скачки" радиации вызваны метрологической поверкой датчиков.

Об этом говорится в сообщении Госагентства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней. В настоящее время в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали "значительное" превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы", - заверили в Госагентстве.

Отмечается, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Государственного специализированного предприятия "Экоцентр".

"АСКРО — это система радиационной безопасности, которая создается вокруг радиационно опасных объектов и радиационно опасных территорий. АСКРО выполняет круглосуточный сбор, обработку информации о радиационном состоянии на территории зоны отчуждения для своевременного выявления превышений установленных контрольных уровней и подготовки проекта оперативного управленческого решения", - отметили в агентстве.

Сообщается, что начиная с 17 ноября специалисты провели метрологическую поверку датчиков.

"В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа. Начиная с 19.11.2020 датчики измерения МЭД "Gamma TRACER" работают в обычном режиме", - сообщили в Госагентстве.

Ранее сообщалось, что активисты зафиксировали прыжки радиационного загрязнения на Киевщине. Как сообщает фейсбук-страница Save Dnipro, по данным наблюдений, 17 и 18 ноября на станции мониторинга в нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения.

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