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Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций, - Аваков. ВИДЕО

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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине нужно немедленно вводить трехнедельный локдаун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - сказал глава МВД.

"Как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - добавил министр.

По словам Авакова, у него всегда была радикальная позиция на этот счет.

"Я радикален, нужно вводить локдаун немедленно", - подчеркнул глава МВД.

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  • Владэк
    Всея министр обявился???
  • Computerplus
    Еще один, бл*дь, вирусолог нашелся... А людям что делать - с голоду дохнуть? Ни копейки ведь никому не компенсируете, уроды! Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, - Аваков - Цензор.НЕТ 4258
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