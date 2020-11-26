Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине нужно немедленно вводить трехнедельный локдаун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - сказал глава МВД.

"Как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - добавил министр.

По словам Авакова, у него всегда была радикальная позиция на этот счет.

"Я радикален, нужно вводить локдаун немедленно", - подчеркнул глава МВД.

Читайте: Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер. ИНФОГРАФИКА