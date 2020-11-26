Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок"
Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Врач-инфекционист уверена, что Украину ждут более жесткие ограничительные мероприятия.
"Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит", - сообщила Голубовская.
По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели.
"Здесь так - срок максимального инкубационного периода (две недели. - Ред.), плюс одна неделя. При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - добавила инфекционист.