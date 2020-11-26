Новости • Агрессия России против Украины

На территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков, - Госпогранслужба

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На территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков, - Госпогранслужба
Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя". По счету он уже 100-й.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - сказано в сообщении.

С 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

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Отметим, что у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, украинская сторона ранее отмечала усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.

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Топ комментарии

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    А почему не стреляем на поражения это же Украинская территория. Где лядь главнокомандующий ска. Гнать в шею этого клоуна Криворожского.
  • темний лорд
    Ноту срочно,может они вернуться обратно,это должно помочь.
  • Анатолий Панасюк
    Нічого сподіватися на Байдена, коли у нас така "байда" при владі.
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