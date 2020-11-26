Девушка упала на рельсы в Харьковском метро, движение поездов по Алексеевской линии приостанавливали
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По Алексеевской линии Харьковского метрополитена было приостановлено движение из-за падение на рельсы девушки.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Харьковский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.
"В 10:53 на станции "Ботанический сад" девушка упала на рельсы. С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажирка была оперативно выведена на платформу. В 11:02 было подано напряжение", - говорится в сообщении.