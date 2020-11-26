Минздрав о возможном дефиците Госбюджета-2020: Расходы на медицину полностью защищены

Расходы на медицину являются полностью защищенными.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше сотрудничество с Госказначейством дружественное и плодотворное, мы корректируем свои планы и в конце года надеемся на полное финансирование всех наших направлений, средств, в которых нуждается медицина. Все расходы, которые направляются на осуществление мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусной болезнью, на закупку медикаментов, реализацию программ, Программы медицинских гарантий являются приоритетными и финансируются в полном объеме, и для этого есть соответствующие нормативные документы, постановление КМУ. Такие расходы являются защищенными, это также и заработная плата, и вопрос медикаментов, и то, что касается мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19 ", - сказала Шаталова.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Госказначейство прекратило финансирование всех незащищенных расходов, в первую очередь капитальных расходов.