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В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив

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В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах для больных COVID-19 не хватает кислорода.

Об этом сообщил Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет кислорода, а сами установки рассчитаны на его определенное количество. Есть много больных, поэтому здесь проблемы", - отметил Марцинкив.

По его словам, в больницах есть проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить. Пока пользуются теми, которые приобрели ранее впрок. Сейчас на лечении в городских медицинских учреждениях находятся 405 пациентов, в реанимационных отделениях - 36, более сотни больных - на кислородной терапии. Мэр утверждает, если ситуация с заболеванием коронавирусом в городе ухудшится, то местные власти готовы одновременно развернуть еще 300 койко-мест в больницах.

Марцинкив обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.

"Идут новогодне-рождественские праздники. У меня просьба в это непростое время ограничить контакты. Ничего страшного не будет, если мы средства на корпоративы отдадим на благотворительность или на закупку концентраторов в больницы", - убежден городской голова.

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Топ комментарии

  • Alice Crawford
    Какой мерзавец!

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  • 18c49ed2
    А в это время Зеля поехал очередные достройки открывать. Для него снять видосик важнее. А пациенты пусть видосиками дышат. Авось поможет с ковидом.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Марцинків ( "Свобода" ) злигались, створили коаліцію в міськраді із коломойшиним "За майбутнє!" та зеленими слугами. Напевно, Івано-Франківські свободівці вважають цих особин не тільки патріотами, але і добрими господарниками.
    Чим Франківську допоміг мультимільярдер Коломойський та доларовий мільйонер Зеленський?
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