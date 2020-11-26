Междугороднее сообщение могут перекрыть, если оно будет способствовать распространению коронавируса, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает запрета на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

Министр отметил, что вопрос запрета междугороднего сообщения сейчас обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - отметил глава МВД.

По словам Авакова, в Украине "нет ситуации, где где-то хорошо, а где-то плохо", поэтому локдаун в отдельных регионах вводить не будут.

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