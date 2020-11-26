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Междугороднее сообщение могут перекрыть, если оно будет способствовать распространению коронавируса, - Аваков

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Междугороднее сообщение могут перекрыть, если оно будет способствовать распространению коронавируса, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает запрета на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

Министр отметил, что вопрос запрета междугороднего сообщения сейчас обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - отметил глава МВД.

По словам Авакова, в Украине "нет ситуации, где где-то хорошо, а где-то плохо", поэтому локдаун в отдельных регионах вводить не будут.

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Топ комментарии

  • темний лорд
    .. Молодой дьявол старому:
    - Как вы успели послать столько душ в ад?

    Старый дьявол:
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    Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть.

    Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили всему, что читают.
    Они отказались от свободы.

    Они больше никогда не выходили из дома. Они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными - добровольцами.

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    Забрать их жалкую душу было слишком легко...

    Клайв Льюис
    «Совет старого дьявола младшему».
    Из книги «Письма Баламута».

    Книга написана в 1941 году
  • Mr Vice President
    То что зеля вам мусорам денег дал, которые должны были пойти на обеспечениие больниц и обеспечение борьбы с ковид, способствует распространению ковид. Так что давай аваков, разгоняй мусарняю!
  • Богдан Влад
    Армяшки мстят Украине за поддержку Азербайджана
    Этот ублюдок Авакян просто хочет уничтожить экономику Украины и вызвать беспорядки в стране
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