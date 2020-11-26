План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау

Продвижение в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе в полном соответствии с Минскими соглашениями требует конструктивности и готовности к компромиссам.

Об этом заявила Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после заседания ТКГ 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она констатировала, что из-за различий во мнениях Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. "Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - заявила Грау.

Она отметила, что согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела.

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"Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - акцентировала спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине.

Грау сообщила, что эти вопросы были в центре дискуссии Рабочей группы по безопасности относительно общей ситуации в зоне конфликта. Помимо этого, обсуждалось функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения.

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине также проинформировала, что Гуманитарная рабочая группа обсуждала условия будущего функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

По словам Грау, прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом.

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В центре внимания Экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, обсуждались проблемы экологии, а также вопросы выплаты пенсий и предоставления социальных и других услуг гражданам Украины, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщила Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине.