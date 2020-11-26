30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева
"Около 22 часов в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение, что на Оболонском проспекте стрельба. На указанный адрес сразу выехали сотрудники уголовного отдела полиции и следственно-оперативная группа.
На месте происшествия правоохранители установили, что рядом с домом громко отдыхала компания мужчин. Житель дома из окна сделал им замечание, однако правонарушители начали агрессивно вести себя и не прекращали кричать. Далее один из компании достал оружие и начал стрелять. От противоправных действий мужчины никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 30-летний местный житель.
У правонарушителя изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и разрешение на него.
Во время осмотра места происшествия полицейские также изъяли четыре гильзы.
Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.