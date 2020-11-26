Музей голодомора и МВД подписали меморандум о сотрудничестве, начат процесс передачи дел, касающихся 1932-33 гг., - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 ноября Национальный музей голодомора и МВД подписали меморандум о сотрудничестве, МВД передало в музей уголовные дела, касающиеся времен голодомора, найденные в архивах министерства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

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"Сегодня мы в Музее голодомора подписали меморандум и начали процесс передачи дел, касающихся 1932-33 годов, это два дела, которые мы подняли из архивов МВД, они касаются Херсонской области. Одно из них из так называемого "Закона о пяти колосках", второе дело - о людоедстве. Сегодня мы эти дела передадим для открытого доступа в оцифрованном виде, и после того, как будет закончено строительство архива, сможем туда передать и оригиналы всех наших документов, которые будем отдельно хранить", - рассказал министр.

По словам Авакова, эта работа важна в качестве противодействия антиукраинской пропаганде.

"Почему это сейчас нужно, почему сейчас мы об этом говорим, погружаемся в архивы? Потому, что пропаганда, которая разворачивается против нас, это та же самая пропаганда, которая в то время убивала украинцев, точно так же она убивает нас и сейчас, в том числе уничтожая нашу историческую память. Мы считаем правильным делать эту работу системно, и будем работать с музеем по этим вопросам", - объяснил глава МВД.

Аваков озвучил подробности одного из дел.

"Например, гражданин Херсонской области принес в карманах горсть зерна, его осудили на 10 лет исправительных работ, с ним вместе - его жену и детей", - отметил министр.

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