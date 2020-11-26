В Кабмине анонсировали рост тарифа на электричество для населения

Правительство готовится принять сбалансированное решение по пересмотру тарифа на киловатт-час для бытовых потребителей.

Об этом заявил врио министра энергетики Юрий Бойко на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, на следующей неделе будет уже готовое к принятию решение. Оно будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для бытовых потребителей", – сказал он.

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По словам Бойко, решение о пересмотре тарифа будет приниматься с учетом общеэкономических факторов, включая уровень платежеспособности бытового потребительского сектора.

"Последние полтора месяца ведется работа над тем, чтобы по тому, наиболее проблемному и наиболее болезненному, вопросу принять максимально взвешенное решение, которое бы предусматривало комплексный правительственный подход, связанный и с пересмотром системы субсидирования, и с повышением минимальной зарплаты, связанный и с той помощью, которая была анонсирована президентом Украины", – сообщил врио министра.

По его словам, в ноябре тарифы для населения покрывают всего одну копейку себестоимости электроэнергии производителей. При этом стоимость транспортировки электроэнергии составляет 1,03 грн за 1 кВт-час, в то время как средневзвешенная цена киловатт-часа для бытового сектора составляет 1,04 копейки.

"Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают электроэнергию для "Гарантированного покупателя" по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка", - пояснил глава ведомства.

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Однако уже в декабре, в связи с повышением тарифов на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" и операторов системы передачи (ОСР), становится планово убыточной даже деятельность по транспортировке электроэнергии населению.