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СБУ засекретила данные о своем автопарке: "Информация с ограниченным доступом"

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СБУ засекретила данные о своем автопарке: "Информация с ограниченным доступом"
Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБ Украины, относятся к информации с ограниченным доступом", - отметили в СБУ.

Издание интересовалось, сколько автомобилей насчитывает автопарк Службы безопасности Украины и сколько автомобилей закупила СБУ в 2019 и 2020 годах.

Ранее Верховный суд сообщил журналистам, что имеет 46 автомобилей, Конституционный суд – 32 автомобиля, а Верховная Рада – 187 транспортных средств.

Три года назад журналисты программы "Схемы" сделали видеосюжет о "люксовом автопарке работников управления защиты экономики СБУ".

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Топ комментарии

  • Симон Пуплен
    Ещё пару месяцев и можно будет вообще беспалевно на кацапских номерах резвиться
  • Nikolai Chizhevsky
    Холопам не положено знать,свой парень из народа не против
  • Стас Тихонов
    В нищей воюющей стране сотрудники службы безопасности передвигаются на люксовых внедорожниках и седанах премиум класса... При этом содержаться на налоги граждан нищей и бедной страны! Это просто треш...
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