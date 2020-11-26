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Лавров заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации его инициатив

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Лавров заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации его инициатив
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Минске 26 ноября заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Как президент (РФ Владимир. - Ред.) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - подчеркнул российский министр.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что существующая в Беларуси общественная система носит отчасти авторитарный характер, на фоне этого необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи глава республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. При этом он отметил, что новые выборы возможны лишь после принятия новой конституции Беларуси.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ещё мацковского ОМОНа пришлют "для поддержки"?
  • Deodar Revolution
    белорусы могут скупать вазелин, сначала их оттрахали силовики, теперь будут якуты с чеченцами
  • Михаил Грушевский
    Конституционная реформа))) Я ржу... хотя об этом уже не раз говорил. Что будет дальше, да тут все просто, это официальная ликвидация официальной независимости Белоруссии. Сошлются на "союзный договор". И вуаля, Беларусь превращается в "Минскую губернию РФ", официально, хотя уже такой является с 90-х годов. Таракану должность губернатора пожизненно с правом передачи власти по наследству, с халопами. Их не жалко, а по сути насрать.
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