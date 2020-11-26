Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся, - врио министра энергетики Бойко

Вопрос с погашением догов, образовавшихся до введения новой модели энергорынка, в текущем году решить не удастся, заявил врио министра энергетики Юрий Бойко.

"В следующем году, надеюсь, мы вернемся к вопросу погашения долгов старой модели энергорынка, поскольку принятый в этом году закон мы объективно уже не сможем реализовать", – сказал он на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Верховная Рада в июне приняла в целом законопроект №2386 о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Ранее в пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности.

В соответствии с текстом документа, после увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.

Списанию также подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.

Помимо механизма списания, проект закона также предусматривает механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

Механизм взаимозачетов предусматривает погашение задолженности за э/э угольных предприятий, предприятий водоснабжения, находящихся/поставляющих услуги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также задолженности, возникшей на оптовом рынке в связи с поставкой до 30 апреля 2015 года э/э потребителям на НКТ.

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При этом Рада отправила на доработку связанный с проектом закона №2386 проект закона №2389 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, сформировавшейся на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).