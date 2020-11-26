Дотации населению в цене на электроэнергию составляют 65-70 млрд грн в год, - Минэнерго
Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.
"Поставщики покупают электроэнергию для населения по рыночной цене, продавая населению себе в убыток. Ущерб - 65-70 млрд грн ", - сказал он.
По его словам, сегодня население платит за электроэнергию 1 коп. / кВт.час.
"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. / кВт.ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, растет на 7 коп. / кВт.ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели ", - сказал и. о. министра.
С нового года только стоимость транспортировки электроэнергии для населения в среднем по стране составит 1,37 грн / кВт.ч, а средневзвешенная стоимость кВт.ч, которую платит потребитель - 1,03 грн / кВт.ч.
"Поэтому безусловно подходы к формированию тарифа будут изменены, но дата, график, объем - это еще предмет дискуссий для поиска максимально сбалансированного решения", - добавил Бойко.
Бойко отметил, что на сегодняшний день средняя рыночная цена на электроэнергию составляет 1,4 грн / кВт.ч. С 1 января стоимость доставки вырастет до 1,37 грн / кВт.ч, таким образом полная оценочная рыночная стоимость электроэнергии будет составлять 2,77 грн / кВт.ч, при этом средний тариф для населения по Украине составляет 1,04 грн / кВт. ч.