Дотации населению в цене на электроэнергию составляют 65-70 млрд грн в год, - Минэнерго

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн, а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.



Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.



"Поставщики покупают электроэнергию для населения по рыночной цене, продавая населению себе в убыток. Ущерб - 65-70 млрд грн ", - сказал он.



По его словам, сегодня население платит за электроэнергию 1 коп. / кВт.час.



"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. / кВт.ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, растет на 7 коп. / кВт.ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели ", - сказал и. о. министра.



С нового года только стоимость транспортировки электроэнергии для населения в среднем по стране составит 1,37 грн / кВт.ч, а средневзвешенная стоимость кВт.ч, которую платит потребитель - 1,03 грн / кВт.ч.

"Поэтому безусловно подходы к формированию тарифа будут изменены, но дата, график, объем - это еще предмет дискуссий для поиска максимально сбалансированного решения", - добавил Бойко.



Бойко отметил, что на сегодняшний день средняя рыночная цена на электроэнергию составляет 1,4 грн / кВт.ч. С 1 января стоимость доставки вырастет до 1,37 грн / кВт.ч, таким образом полная оценочная рыночная стоимость электроэнергии будет составлять 2,77 грн / кВт.ч, при этом средний тариф для населения по Украине составляет 1,04 грн / кВт. ч.