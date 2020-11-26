Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк

Денег на счетах государства нет. Из вариантов - только дорогие заимствования, рефинансирование НБУ или кризис, отставка правительства и досрочные выборы.

Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вроде бы согласовали бюджет с МВФ. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше - перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра - 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра - 100 млрд ", - написал он.

"МВФ нам пока не светит", - считает Арсений Яценюк.

Из вариантов выхода из ситуации, по его убеждению, "только заимствования: внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг".

В то же время, написал лидер "Народного фронт в", премьер просто спрятался с момента своего назначения, а президент не знает ситуации.

"Есть четвертый вариант - экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год", - убежден Арсений Яценюк.