Кличко: Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция
Об этом сказал Кличко журналистам 26 ноября после презентации книги своих избранных цитат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я буду очень рад сотрудничать со всеми представителями громады, а коалиция, оппозиция - это такая, знаете, парламентская политическая конструкция. Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог, детских садиков? И поэтому я убежден в том, что к позитивным изменениям должны приобщиться все депутаты, которым киевляне предоставили право отстаивать интересы, позитивные изменения и изменения к лучшему", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что Киевский городской совет - это орган, который несет ответственность в первую очередь за хозяйственную деятельность, добавив, что "политические противостояния могут быть плохим признаком для положительных изменений".