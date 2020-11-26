На выборах мэра Полтавы победил Мамай, - ОПОРА

В Полтаве избрали мэра города, им стал Александр Мамай, занимавший эту должность с 2010 по 2018 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Наблюдатели ОПОРЫ получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в Полтаве. Согласно этим данным, победу в повторном голосовании на участках города получил Александр Мамай ( "За майбутнє").

Таким образом, явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность мэра Полтавы составила 25,42% (55218 из 217246 внесенных в списки на участках). Александра Мамая ( "За майбутнє") на избирательных участках областного центра поддержали 52,22% принявших участие в выборах (28 833 голоса), Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 47,78% (26 385 голосов).

Также читайте: В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. ВИДЕО+ФОТО