Голубовская предостерегает от фанатичного употребления витамина D и цинка при COVID-19: "Это не панацея"
Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если у человека нет дефицита витамина D, ей не надо его фанатично принимать. Кроме того, гипервитаминоз витамина D тоже весьма негативно сказывается на организме. Препараты цинка бездумно, по полгода, тоже принимать нельзя. Речь идет, возможно, о постконтактной профилактике - да, цинк есть в протоколах, имеет достаточно хорошую доказательную базу. Американцы его очень любят, и при всех респираторных вирусных заболеваниях он у них есть в схемах лечения, и действительно где-то смягчает симптомы. Для постконтактной профилактики группам риска возможно (нужно назначать витамины или цинк - ред.), но никакая это не панацея", - сказала Голубовская.
Она добавила, что в осенне-зимний сезон действительно часто может возникать дефицит определенных витаминов, особенно когда развивается заболевание, его тяжелые формы. В таком случае врачи назначают витамины в комплексе с другим лечением.
По словам врача, нет единой рекомендации, что делать, чем лечиться, что принимать при COVID-19. Голубовская добавила, что одной из особенностей этого заболевания является то, что человек к определенному момента чувствует себя хорошо, а потом развивается тяжелый процесс.
Врач сказала, что сейчас нет никакой доказательной схемы лечения COVID-19, но это не значит, что нет эффективных методов лечения, ведь есть около 200 препаратов, иногда давно известны, которые исследуются для лечения этого заболевания.
"Есть методы, которые тормозят этот шторм, и мы постепенно подключаем (различные методы лечения - Ред.), но здесь важен временной фактор", - отметила Голубовская.