Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк
8929
Правительство намерено сократить показатель дефицита в проекте государственного бюджета на 2021 год в редакции ко второму чтению на 30 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания, это значит минус более чем 30 млрд. грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", - говорится в сообщении.
По словам Железняка, повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн в месяц планируется перенести на декабрь следующего года.