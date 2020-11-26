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Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская

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Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что бессимптомные больные COVID-19 являются двигателями эпидемии.

Об этом она сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, они заразны. Более того, эти больные и являются двигателями эпидемии. Более того, со всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска", - сказала Голубовская.

По ее словам, еще в конце августа в США, и почти сразу в Украине, были изменены рекомендации относительно подходов к тестированию. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. При этом решение о тестировании может принять сам пациент, а вот группы риска, с которыми этот человек в контакте, по словам Голубовской, нужно обязательно тестировать на COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская

Топ комментарии

  • Меркава
    Бессимптомные больные называются здоровыми.
  • Меркава
    Отвали от меня со своим сифилисом.
  • Зая
    Когда это Испания успела доказать неэективность масок ?
    Я живу здесь и маски ВСЕ носят , уже никто не обнимается и не целуются как раньше при встрече, руки перед входом в магазин обрабатываем алкогольным гелем и при желание лежат перчатки одноразовые - можешь одеть , соблюдаем дистанцию.
    Некоторое время после жесткого карантина открылись кафе и сразу же количество заболевших увеличилось , опять закрыли . Сейчас опять разрешили открыться , короче работают с перерывами . Эпидемию этим конечно не остановишь , но количество тяжело больных уменьшилось и не такая нагрузка на госпиталя.
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