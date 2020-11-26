Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что бессимптомные больные COVID-19 являются двигателями эпидемии.

Об этом она сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, они заразны. Более того, эти больные и являются двигателями эпидемии. Более того, со всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска", - сказала Голубовская.

По ее словам, еще в конце августа в США, и почти сразу в Украине, были изменены рекомендации относительно подходов к тестированию. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. При этом решение о тестировании может принять сам пациент, а вот группы риска, с которыми этот человек в контакте, по словам Голубовской, нужно обязательно тестировать на COVID-19.

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