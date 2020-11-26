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Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская

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Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская
COVID-19 будет проблемой, пока не появится специфическое медикаментозное лечение и профилактика.

Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцин разрабатывают очень много, много уже завершают третью фазу (исследований. - Ред). Посмотрим. Но неприятно то, что даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения. Вот при гриппе есть всем известные препараты, например, осельтамивир, а здесь нет и даже не ожидается. А пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики, это будет очень серьезной проблемой ", - сказала Голубовская.

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  • Тарас Резниченко
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  • Підлога Маккартні
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  • Li Quan
    Хочу от сего гения меднауки тот час же услышать про «лекарства»: от чумы, оспы, тифа, полиомиелита, столбняка, кори, паротита и прочих иных, как она думает, «орз»....
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