Россия хочет снизить роль "нормандской четверки", - Гармаш
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ.
"Мы хотим, чтобы Россия представила свой план, чтобы мы не обсуждали один план. Они обсуждают в том смысле, что он не соответствует Минским соглашениям. Пусть Россия представит свой план и берет ответственность за выполнение того плана, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов. Если будет. Если это возможно", - отметил Гармаш.
Представитель ОРДО в ТКГ считает, что Россия не хочет брать на себя ответственность именно потому, что ее цель не решение конфликта, не то чтобы эти планы действовали и заработали, а именно, чтобы план шел от ОРДЛО.
"То есть, Россия хочет субъективировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль "нормандской четверки", - отметил Гармаш.
По словам Гармаша, позиция Германии, Франции и Украины фактически солидарна, а министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Берлин и Париж в измене.
"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции", - добавил Гармаш.