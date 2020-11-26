Россия хочет снизить роль "нормандской четверки", - Гармаш

Представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия хочет, чтобы план по Донбассу шел от ОРДЛО, чтобы снизить роль "нормандской четверки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ.

"Мы хотим, чтобы Россия представила свой план, чтобы мы не обсуждали один план. Они обсуждают в том смысле, что он не соответствует Минским соглашениям. Пусть Россия представит свой план и берет ответственность за выполнение того плана, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов. Если будет. Если это возможно", - отметил Гармаш.

Представитель ОРДО в ТКГ считает, что Россия не хочет брать на себя ответственность именно потому, что ее цель не решение конфликта, не то чтобы эти планы действовали и заработали, а именно, чтобы план шел от ОРДЛО.

"То есть, Россия хочет субъективировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль "нормандской четверки", - отметил Гармаш.

По словам Гармаша, позиция Германии, Франции и Украины фактически солидарна, а министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Берлин и Париж в измене.

"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции", - добавил Гармаш.

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