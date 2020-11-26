Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта
"Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект "Северный поток - 2", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", - говорится в сообщении DNV GL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В компании отметили, что владелец "Северного потока-2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.
"Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы", - говорится в сообщении.