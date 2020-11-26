Тихановская о визите в Украину: Дата пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что планирует "в ближайшее время" посетить Украину.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ

"Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко (Украина официально заявляла лишь о намерениях присоединиться к санкциям - Ред.). Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", - отметила Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции добавила, что общается по этому поводу с министром иностранным дел Дмитрием Кулебой.

На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-то условия встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".

Ранее Тихановская анонсировала свой визит в Киев после местных выборов 25 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о реакции Минска на протесты у белорусского посольства: "Чрезмерно эмоциональная и в целом безосновательная"