Тихановская о визите в Украину: Дата пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время
Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ
"Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко (Украина официально заявляла лишь о намерениях присоединиться к санкциям - Ред.). Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", - отметила Тихановская.
Лидер белорусской оппозиции добавила, что общается по этому поводу с министром иностранным дел Дмитрием Кулебой.
На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-то условия встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".
Ранее Тихановская анонсировала свой визит в Киев после местных выборов 25 октября.