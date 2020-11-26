Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа" Чернев

Группа влияния олигарха Игоря Коломойского, которая находится в парламенте, пытается качать ситуацию внутри.

Об этом нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не открою Америку, сказав, что внутри "Слуги народа" есть группа влияния господина Коломойского. Но она держится обособленно. Конечно, пытается качать ситуацию внутри - но все понимают, кто эти люди и как они зашли в парламент", - подчеркнул парламентарий.

По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

"К сожалению, люди проголосовали за таких персонажей. И мы получили то, что имеем. При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 - в этом диапазоне. Все остальные понимают, что это за люди - и взаимодействовать с ними их аффилиатами из "За майбутнє" - не хотят. Общее количество этого "отряда Коломойского" - примерно 65 человек", - отметил Чернев.

Интервью нардепа "Слуги народа" Егора Чернева для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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