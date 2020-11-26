Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук

В Верховной Раде ожидают, что Кабинет Министров до конца текущей недели внесет законопроекты касательно компенсаторных механизмов для бизнеса на случай введения полного локдауна.

"Позиция депутатов такая, что нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент Украины (касательно стимулов для бизнеса в случае введения в стране жестких карантинных мер. - Ред.). Соответственно, мы ждем их регистрации. Очевидно, их внесет Кабинет Министров и это должно произойти сегодня, максимум – завтра, то есть до конца недели", – сказала заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем она подчеркнула, что в "Слуге народа" рассчитывают на консенсус всех фракций относительно поддержки таких законодательных актов, чтобы "их можно было проголосовать быстро, на следующей пленарной неделе, и чтобы они сразу же вступили в силу, чтобы не растягивать этот процесс на недели, как это бывает с обычными законопроектами". При этом Кравчук акцентировала на том, что без принятия этих компенсаторных махизмов бизнесу будет крайне сложно уйти на еще один локдаун.

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