Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук
"Позиция депутатов такая, что нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент Украины (касательно стимулов для бизнеса в случае введения в стране жестких карантинных мер. - Ред.). Соответственно, мы ждем их регистрации. Очевидно, их внесет Кабинет Министров и это должно произойти сегодня, максимум – завтра, то есть до конца недели", – сказала заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем она подчеркнула, что в "Слуге народа" рассчитывают на консенсус всех фракций относительно поддержки таких законодательных актов, чтобы "их можно было проголосовать быстро, на следующей пленарной неделе, и чтобы они сразу же вступили в силу, чтобы не растягивать этот процесс на недели, как это бывает с обычными законопроектами". При этом Кравчук акцентировала на том, что без принятия этих компенсаторных махизмов бизнесу будет крайне сложно уйти на еще один локдаун.