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В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики

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В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в течение 2020 году в Украине наблюдается рост обращений по домашнего насилия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

"В каждой второй семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия. Из-за пандемии ситуация ухудшилась. Мы увидели рост уровня домашнего насилия. Только за этот год мы видим всплеск обращений по поводу насилия на 66%", - сообщила Лазебная.

По данным Минсоцполитики, в числе всех обращений о домашнем насилии - всего от женщин: 86%, мужчины - 12% и 2% - дети.

"Учетно 197 обращений о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью. 23000 человек охвачено социальными услугами по поводу домашнего насилия в центрах социальных служб ", - сообщили в Минсоцполитики.

Сообщается, что сейчас в Украине социальные услуги через совершения домашнего насилия оказывают 396 мобильных бригад социально-психологической помощи, действуют 29 приютов для оказания пострадавшим помощи, 2 центра медико-социальной реабилитации и 10 центров дневного пребывания пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова

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Топ комментарии

  • Andy Sok
    А если каждый мужик возьмет в привычку каждый раз стукать в соотв. службу о психологическом насилии - когда баба выедает ему мозги... то статистика будет вообще иной.))
  • Antonivs Stradivarivs
    мужики, заявляйте о психологическом насилии, хватит это терпеть В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9221
  • Andy Sok
    А вот нифига. Равноправие, так равноправие))))
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