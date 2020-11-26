Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди
Об этом она сообщила на IV Украинском женском конгрессе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас мы находимся в интенсивной передачи инфекции (COVID-19. - Ред.)…Еще пик, я думаю, декабрь-январь еще будет, и он нарастает…он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это просто страшно", - отметила она.
Врач-инфекционист подчеркнула, что "мы все сейчас в очагах (инфекции. - Ред.)", и сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированных.
"Поэтому необходимо дистанцироваться, защищаться, мыть руки, сейчас его сезон. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания – потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя (вируса)", - добавила она.
"Надо считать даже не по количеству заболевших, потому что количество заболевших зависит от качества тестированных, потому что если вы много будете тестировать бессимптомных форм – то это не значит, что это для нас трагедия. Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных, и их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь", - считает врач.
По мнению Голубовкой, именно "на эти показатели надо опираться в принятии решений".