Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, - "слуга народа" Чернев
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При коалиции с ОПЗЖ сразу же из фракции и из партии "Слуга народа" выйдут множество депутатов.
Об этом парламентарий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Чернев заявил, что при коалиции с ОПЗЖ сразу же из фракции и из партии выйдут множество депутатов.
"Скажем, для меня лучше сложить мандат, чем быть с ОПЗЖ. Это какая-то совсем уж космическая история! Точно так же в нашей фракции есть люди, которые говорят, что никогда и ни за что не будут в коалиции с "Европейской солидарностью". Это другой фланг этой истории. Но суть ее в том, что просто арифметически не складывается такая "ширка". Потому что в любом случае будет откол бОльшей части", - подчеркнул нардеп.
По словам Чернева, целью происходящего вокруг КС - развернуть Украину от западного мира к России.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Егором Черневым читайте здесь.