Минфин передал проект Госбюджета-2021 на утверждение Кабмина, - Марченко

Министерство финансов с оптимизмом оценивает дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом и другими стратегическими партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства в Фейсбуке, об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту бюджета Украины на 2021 год ... Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - сказал Марченко.

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Он отметил, что подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда.

"Мы с оптимизмом оцениваем дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими стратегическими партнерами", - сказал министр.