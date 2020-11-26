Минфин передал проект Госбюджета-2021 на утверждение Кабмина, - Марченко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства в Фейсбуке, об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту бюджета Украины на 2021 год ... Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - сказал Марченко.
Он отметил, что подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда.
"Мы с оптимизмом оцениваем дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими стратегическими партнерами", - сказал министр.