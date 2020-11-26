Прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась в 3,7 раза, - Госстат

За январь-сентябрь 2020 г. финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 93,3 млрд грн прибыли, тогда как за январь-сентябрь 2019 г. этот показатель достигал 342, 8 млрд грн, то есть уменьшился в 3,67 раза.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что за январь-сентябрь 2020 г. финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 93,3 млрд грн прибыли, тогда как за январь-сентябрь 2019 г. этот показатель достигал 342, 8 млрд грн. Прибыльные крупные и средние предприятия получили за III квартала 2020 г. 411,8 млрд грн прибыли (на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), убыточные, крупные и средние предприятия получили 318, 5 млрд грн убытков (в 2,8 раза больше, чем за январь-сентябрь 2019 г.).

В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных за указанный период составила 34,8% (в январе-сентябре 2019 г. - 22,7%).

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Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2019 г. финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины составил 422, 2 млрд грн прибыли, что на 26% больше, чем за 2018 г.