Ярославский призвал Зеленского, КМУ и ВРУ спасти Украину от международного арбитража на $ 3,5 млрд по "Мотор Сичи"

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере $3,5 млрд.

Об этом говорится в официальном открытом обращении владельца и президента группы DCH Александра Ярославского к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций ВРУ.

В тексте этого документа Александр Ярославский заявляет: "Залог процветания Украины в современном мире технологической революции – сохранение и развитие промышленности и, прежде всего, высокотехнологического машиностроения. В то же время в реальной жизни мы, к сожалению, наблюдаем процессы, которые противоречат этому стратегическому вектору обеспечения глобальной конкурентоспособности украинской экономики.

Уже почти три месяца прошло с тех пор, как китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на 3,5 млрд $. с государством Украина. В мировой практике, как правило, именно такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае так и не состоялось.

Соответственно, китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ", и в их числе наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украинско-китайское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле.

Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности так посчитает и международный арбитражный суд.

Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме.

Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас.

ПАО "Мотор Січ" – одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов – сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее.

"Мотор Сiч" и украинское авиастроение в целом заслуживают лучшей участи, чем медленная смерть из-за дефицита инвестиционных ресурсов и технологической деградации.

У вас как исторических деятелей, которым украинский народ доверил рычаги государственного управления, есть шанс прекратить эскалацию конфликтной ситуации и принять знаковое и дальновидное решение – положить конец нарушению прав китайских инвесторов ПАО "Мотор Cіч". И чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины, Запорожского региона и многотысячного коллектива предприятия.

Если у кого-то из-за недостатка информации есть какие-то опасения в отношении соответствия коммерческой сделки частных юридических лиц национальным интересам Украины, то группа DCH, приобретя 25% +1 акцию ПАО "Мотор Січ", является гарантом соблюдения этих интересов. В инвестиционном портфеле DCH достаточно примеров успешного антикризисного управления, когда финансовые вливания и эффективный менеджмент возвращали промышленные предприятия к жизни, чтобы быть уверенными в успехе и на этот раз.

Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Січ", пока еще не поздно".