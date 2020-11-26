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Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства

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Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства
Кабинет Министров вечером в четверг, 26 ноября, соберется на внеочередное заседание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"26 ноября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства. Начало ориентировочно в 17:00, время уточняется", - сказано в сообщении.

Следить за ходом внеочередного заседания правительства можно по ссылке.

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Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Тереть будут за локдаун
    И к бабке ходить не надо
  • Aleksandr Kornienko 037bc385
    может кокс свежий подвезли? почему сразу локдаун
  • Vadym Tsyrkalyuk
    бледный министр финансов будет выступать наверное
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